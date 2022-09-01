Bolu'da çalınan otomobil Karabük'te bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Bolu'da çalınan bir otomobil, polis tarafından Karabük'te park halinde bulundu.

Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokak'ta kontrollerini sürdüren polis, park halinde plakasız bir otomobil gördü.

Ekiplerce yapılan şasi numarası kontrolünde otomobilin 14 ABJ 238 plakalı araç olduğu ve Bolu Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği bölgesinden 25 Ağustos'ta çalındığı tespit edildi.

Otomobil, yapılan çalışmaların ardından sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Ekipler, olayın araştırılması, faillerinin tespiti ve yakalanması için Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçerek çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.