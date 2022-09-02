Karabük'e 57 doktor kadrosu açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Sağlık Müdürlüğü, 57 doktor kadrosunun açıldığını bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'e 52'si pratisyen, 5'i uzman olmak üzere toplam 57 doktor kadrosunun tahsis edildiği belirtildi.

Tahsis edilen kadrolara yerleştirme işlemlerinin 9 Eylül'de kura ile gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "İlimizin sağlık hizmetlerini daha da güçlendireceğine inandığımız bu kadroların açılmasında emeği geçen başta Bakanımız Fahrettin Koca ve Bakanlık yetkililerimiz olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Fuat Gürel ile milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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