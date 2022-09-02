Karabük'te "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Safranbolu Tarihi Çarşı'da bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi ile Hıdırlık Tepesi'nde sergilenen fotoğraflar yerli ve yabancı turistlerin takdirini kazandı.



19 eserin ödül aldığı yarışmada sergileme ve albüm çalışması için belirlenen 83 eser diğer illerde de sergilenecek.



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