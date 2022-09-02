Karabük'te iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesi yüklü tırın seyir halindeyken lastikleri yandı.

Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampalarında ilerleyen iş makinesi yüklü tırın, arka lastikleri alev aldı.

Tırın çekicisinin yanan lastikleri, Eskipazar Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırda hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.