Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 78 S 0324 plakalı servis minibüsü, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Kemal D. idaresindeki 37 LB 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kemal D. ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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