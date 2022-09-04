Karabük'te yerleşim yerine inerek çeşmeden su içen tilki görüntülendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek çeşmeden su içen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Tarihi Çarşı'ya gelerek bir çeşmeden su içen tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredekilere aldırmayan tilki, su içtikten sonra gözden kayboldu.

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