Araştırmacı-yazar Aytekin'in adı Tarihi Çarşı'daki SAKEM binasına verildi

KARABÜK (AA) - Araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin'in ismi, Tarihi Çarşı'daki Safranbolu Belediyesi Kültür Eğitim Merkezine (SAKEM) verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediye Meclisi toplantısında, 23 Haziran'da yaşamını yitiren araştırmacı-yazar Aytekin'in isminin Tarihi Çarşı'daki SAKEM binasına verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Aytekin ağabey, Safranbolu'muz için çok önemli değerdi. Onun özenerek yaptığı çalışmalarla bıraktığı arşivin yanında, bizlere verdiği desteği unutamayız. Kibar tarzıyla yaptığı yol gösterici önerilerini hep değerlendirdik. O, her zaman Safranbolu'nun iyiliğini istedi. Safranbolu aşkıyla çalışan yöneticiler olarak, biz de onun isminin hafızalara kazınmasını istedik. Bu vesileyle rahmetli Aytekin ağabeyi bir kez daha özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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