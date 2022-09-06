Karabük Valisi Gürel, köylüler ve öğrencilerle buluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, köylüler ve uyum eğitimi haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Çukurca köyünü ziyaret eden Gürel, Ocasak, Dere, Cobu ve Merkez mahallelerini gezdi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Köy sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyen Gürel, aktarılan konuların çözüme kavuşturulmasının takipçisi olacağını söyledi.

Gürel'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu eşlik etti.

- Minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

Vali Gürel, uyum eğitimi haftası kapsamında okula başlayan anaokulu ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Şerife Bacı ve Sevgi Bağı özel eğitim okulları ile Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulunu gezen Gürel, minik öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.



Çocuklarla sohbet eden Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Yardımcısı Erdal Üngören de eşlik etti.



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