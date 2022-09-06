Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin arka koltuğunda oturan çocuğun camdan sarkarak yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, emniyet kemeri olmadan camdan sarkarak seyahat etti.



Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra Ankara istikametine giderek gözden kayboldu.

Bu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

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