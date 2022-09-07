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KBÜ, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında yapılan yarışmalarda dereceler elde etti

AA

KBÜ, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında yapılan yarışmalarda dereceler elde etti

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesin (KBÜ) ekipleri, Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında yapılan yarışmalarda dereceler elde etti.

KBÜ'den yapılan açıklamada, 39 farklı kategoride TEKNOFEST 2022'ye katılan 55 KBÜ ekibinden 12'sinin finallere yükseldiği, finallere yükselen ekiplerden ikisinin büyük ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tahir Güneşer ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç'in yarışmaya katılan KBÜ ekiplerine Samsun'a giderek destek verdiklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük ödülü almaya hak kazanan iki takımdan birisi olan KÜP-X, bu yıl ilki düzenlenen Çip Tasarım Yarışması Analog Tasarımı kategorisinde üçüncü oldu. Diğeri ise TEKNOFEST'te ilk defa gerçekleştirilen Dikey İnişli Roket yarışmasında 108 ekip arasından ikincilik elde eden Atalay Roket takımı oldu."


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