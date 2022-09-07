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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısının beşinci birleşimi yapıldı.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, resmi gündem maddeleri, meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşülerek karara bağlandı.

Sözen, yaptığı konuşmada, "İmar plan değişiklikleri, içme suyu tahsisleri, Yazıköy, Bulak, Bostanbükü, Gayza köylerinin imar planlarının yapılması, asfalt serme makinesi finişerin kiralama bedeli, kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda yer tahsisleri ve 2022 mali yılı sonu itibarıyla gelir artışı meydana geleceği hesaplanarak 46 milyon liralık ek bütçe yapılması hususları görüşülerek karara bağlandı." bilgisini verdi.

- Vali Gürel'den halk günü toplantısı

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü" toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Görüşmelere katılan vatandaşlarla görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimat veren Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık." ifadesini kullandı.

- AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, program kapsamında Eflani ilçesinde kurumları ziyaret etti.

Kaymakamlık, polis, jandarma, sağlık, eğitim, orman, spor ve turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara gittiklerini anlatan Altınöz, ildeki en ücra köşelere kadar gidip hem çalışmalarını anlattıklarını hem problemleri yerinde çözdüklerini kaydetti.

Gitmedikleri köy bırakmayacaklarını belirten Altınöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını herkese ilettiklerini bildirdi.

- Karabüklüler "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" projesiyle Safranbolu'yu geziyor

Safranbolu Belediyesince hazırlanan "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" projesi kapsamında ilçeye gezi etkinliği başlatıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Karabük'ün diğer ilçelerinde ikamet edenlerin, Safranbolu'nun önemli ve tarihi yapılarını tanıması için organize ettikleri gezi etkinliğine bugün başladıklarını bildirdi.

Her çarşamba yapılacak geziye katılmak isteyenlerin, belediyenin internet sitesinde "duyurular" bölümündeki başvuru formunu doldurup Halk Masası'na teslim edebileceğini aktaran Köse, kontenjanın 30 kişiyle sınırlı olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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