İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenecek

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün kültürü, yöresel lezzetleri ve tarihi değerlerinin tanıtılması amacıyla 8-11 Eylül'de İstanbul'da tanıtım günleri etkinliği gerçekleştirilecek.



Karabük Dernekler Federasyonundan (KARDERFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, federasyon ve Karabük Valiliği öncülüğünde, kentteki bütün kurum ve kuruluşlar ile esnafın katılımıyla Maltepe'de düzenlenecek tanıtım günleri yarın başlıyor.



Etkinliği duyurmak için KARDERFED Başkan Vekili Hilmi Kömü tarafından Eminönü Meydanı'nda içinde 10 gram altın bulunan 5 bin lokum ile 20 gram safran dağıtıldı.



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