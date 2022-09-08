Karabük'te GSB yurtlarına başvuruda bulunan tüm öğrenciler yerleştirildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına başvuru yapan gençlerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından "Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik." açıklamasında bulunduğu hatırlatıldı.

Karabük'ün 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 9 yurtta 6 bin 645 kız, 4 bin 985 erkek olmak üzere toplamda 11 bin 630 kapasiteyle öğrencilere hizmet edeceği aktarılan açıklamada, kentte hiçbir öğrencinin konaklama sorunu yaşamayacağı yüzde 100 yerleştirme yaşandığını vurgulandı.

GSB yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirilerek bu yıl rekor kırıldığını aktarılan açıklamada, kentin üniversite öğrencilerini beklediği kaydedildi.

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