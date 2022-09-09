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Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki Orköy projelerine 4 milyon 300 bin lira hibe sağlandı

AA

Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki Orköy projelerine 4 milyon 300 bin lira hibe sağlandı

KARABÜK (AA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce Orköy projeleri kapsamında orman köylülerine 4 milyon 300 bin lira hibe destek sağlandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılı Orköy faaliyetleri kapsamında uygulanan projelerde orman köylülerine 4 milyon 300 bin lirası hibe 17 milyon 260 bin lirası kredi olmak üzere toplam 21 milyon 560 bin lira destek sağlandığı bildirildi.

Karabük'teki Orköy çalışmalarını yerinde inceleyen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun, orman köylüleriyle bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktaroğlu, Anayasanın 170. maddesi gereğince orman köylüsünü desteklemenin kendilerinin görevi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir ormancılık ilkelerine göre yönetilmesi görevlerimizi orman köylümüzle birlikte el ele yürütmek ana gayemizdir. Orköy projeleri ile orman köylümüzün gelir düzeyini artırmak, üretime destek vermek, alternatif geçim kaynakları oluşturarak gelir seviyesini yükseltmek hedeflenmekte olup, uyguladığımız projelerin başarısı izleme, takip ve değerlendirme yoluyla ölçülmektedir. Orman köylümüze verilen desteğin yüzde 20'sinin hibe, yüzde 80'inin ise sıfır faizle, proje türlerine göre değişen vadelerde ve yılda bir taksit olarak geri ödemesi yapılmaktadır."

Bayraktaroğlu, ormancılık faaliyetlerinin sosyal ormancılık yapısı içinde yer alan Orköy uygulamalarının orman köylüsü tarafından yoğun ilgi ve talep gördüğünü aktararak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğünce ayrılan ödenekler doğrultusunda Orköy desteklerimiz devam edecektir. Köylümüzün mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.


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