Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı

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KARABÜK (AA) - CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Karabük'te de kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalıştıklarını kaydetti.

Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı ile partililer katıldı.

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