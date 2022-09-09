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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 34 VJ 4108 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücü D.A. ile M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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