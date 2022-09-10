Karabük'te 136 okulda onarım çalışmaları tamamlandı

KARABÜK (AA) - Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, il genelinde 136 okulda onarım çalışmalarının tamamlandığını, Şehit Metin Arslan İlkokulunun da 12 Eylül Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Akbaş, AA muhabirine, il genelinde okulların eğitim öğretim faaliyetlerine hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla il genelinde 136 okuldaki onarım çalışmalarını tamamladıklarını belirten Akbaş, "İl merkezinde yeni teslim aldığımız iki okulumuz var. Bunlardan bir tanesi Şehit Umut Aytekin Ortaokulumuz. Taşıma işlemleri bitti. İnşallah 12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımız yeni okuluna kavuşacak. Şehit Metin Arslan İlkokulu'muzda öğretmenlerimiz sınıfları hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Sınıfları süslüyorlar." dedi.

Akbaş, okulda hummalı bir çalışma olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Okul müdürümüz, belediyeden almış olduğumuz kamyonlarla, hatta müteahhit arkadaşımız da bizzat işin içinde işçilerini vererek burada taşıma işlemlerine yardımcı oluyorlar. Taşımayla ilgili hiçbir problemimiz yok. Okulumuz kilitli değil, açık. Gece, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah pazartesi günü öğrencilerimiz hem yeni okullarına hem de öğretmenlerine kavuşacaklar. Hiçbir problem yaşamayacağız diye düşünüyorum."

- "Okulumuzun pazartesi gününe yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Şehit Metin Arslan İlkokulu şantiye sorumlusu Enver Mert Can da İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'a, Şehit Metin Arslan'ın ablası Fatma Ataman'a ve okul müdürü İlyas Yıldız ile öğretmenlere verdikleri sözü tutmak için çalıştıklarını söyledi.

Basında yer alan "okul kapısına kilit vurulduğu, öğretmenlerin içeri alınmadığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Can, "Biz şantiye yetkilileri olarak kendi elemanlarımızı da okul müdürümüz ve müdür yardımcımızın emrine tahsis ederek okulumuzun pazartesi gününe yetişebilmesi için elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten sınıfların sıra düzeni ve süslemesini öğretmenlerimiz iki gündür yapıyor." diye konuştu.

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