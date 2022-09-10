Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Paydaş kurumların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 83 okul servis şoförü ile 41 rehber personel eğitim aldı.

Gençlerin ve çocukların güvenli şekilde eğitim öğretimlerinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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