Karabük'te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet programı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" eğitim seferberliği projesi kapsamında ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi.

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, teşkilat mensupları ve okullarından mezun olan kadınlar katıldı.

Etkinlikte konuşan milletvekili Ünal, program kapsamında mezun olan tüm kadınları tebrik etti.

Eğitimli toplumların bir yerlere geldiğini belirten Ünal, "Anne baba eğitimli olursa çocuklarına çok daha iyi bakış açısı sunabilirler. Daha geniş pencereden daha büyük düşünmelerini sağlayabilirler." dedi.

Milletvekili Güneş de ilim öğrenmenin yaşı ve vakti olmadığını ifade etti.

İl Başkanı Altınöz ise programa katılan herkese teşekkür ederek, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan kadınları kutladı.

Kadın Kolları Başkanı Öksüzoğlu da Karabük'te 120 kadının eğitimine vesile olduklarını anlatarak, "22 kadınımızın mezuniyetini kutlamak için burada bulunuyoruz. Burada kadınlarımızın mutluluğuna ortak olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesildi ve proje kapsamında mezun olan kadınlara başarı belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.