Karabük'te cipin çarptığı kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, cipin çarpması sonucu yaralandı.

N.A. (44) idaresindeki 78 BE 661 plakalı cip, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen H.A'ya (80) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle H.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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