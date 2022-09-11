İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak

AA

İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur Küçüksevgili, Litvanya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda altın madalyayı almak istiyor.

Sekiz yaşında badmintona başlayan milli sporcu, şimdiye kadar birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

2018'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalya kazanan Hale Nur, milli takım seçmelerinde birinci olarak Litvanya'da 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na da katılan 21 yaşındaki Hale Nur'un yeni hedefi, büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak.


- "Avrupa Şampiyonası için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz"


Karabük Üniversitesi antrenörlük bölümü öğrencisi Hale Nur Küçüksevgili, AA muhabirine, 13 yıldır badmintonla uğraştığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Hale Nur, "Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Çok çalıştım. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. 4 yıl önce gençlerde Avrupa şampiyonu oldum şimdi de büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonraki hedeflerim ise dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.


- Şengün: "Hale oldukça istekli ve azimli bir sporcu"


Antrenör Cavit Şengün de Hale'nin 13 yıl önce 8 yaşında badmintona başladığını anlattı.

Hale'nin oldukça istekli ve azimli bir sporcu olduğunu dile getiren Şengün, "Ailesi de Hale'yi çok destekledi. Bütün antrenmanlara aralıksız, zamanında ve düzgün gelen bir sporcu. Devamlı kendini geliştiriyor. Müthiş bir yol aldı. Hale'nin değişik zamanlarda Türkiye şampiyonlukları var. En büyük başarısı, 2018'de düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda gençler kategorisinde şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.

Şengün, Hale'nin Avrupa şampiyonu olmasının kendilerinde büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Hale artık 21 yaşında. Gençler kategorisinden büyükler kategorisine döndü. Şimdi büyükler kategorisinin başlangıcında oldukça iddialı bir sporcu. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. İnşallah madalya ile döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Ersöz: "İşitme engelli sporcular son yıllarda başarılı sonuçlar elde etti"


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz de işitme engelli sporcuların son yıllarda dünya genelinde başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Federasyon olarak başarıları üzerine koyarak devam ettirdiklerini belirten Ersöz, tüm branşlardaki sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Ersöz, Türkiye genelinde badminton branşında önemli başarılar elde eden sporcuların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Hale Nur'dan çok umutluyuz. 4 yıl önce gençlerde Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sefer büyüklerde yarışacak. Şampiyonadan ülkemize Avrupa şampiyonluğu getireceğine inanıyoruz."

TİESF olarak daha fazla işitme engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Ersöz, amaçlarının onları sosyal hayata kazandırabilmek olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak
YEREL HABERLER İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi ...
Karabük'te cipin çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te cipin çarptığı kişi yaralandı
Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali"
YEREL HABERLER Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali"
Karabük'te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet programı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için ...
Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Öz'den yeni eğitim yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Öz'den yeni ...
Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası dağıttı
YEREL HABERLER Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası ...
Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri ...
Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi
Karabük'te 136 okulda onarım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Karabük'te 136 okulda onarım çalışmaları tamamlandı
Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak tütün, makaron ve parfüm ele ...
Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi
YEREL HABERLER Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın ...
Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, partisinin il başkanlığında darbedildiğini iddia etti
YEREL HABERLER Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, partisinin il ...
Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı
Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki Orköy projelerine 4 milyon 300 bin lira hibe sağlandı
YEREL HABERLER Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki Orköy projelerine 4 ...
Karabük'te 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı
İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" başladı
YEREL HABERLER İstanbul'da "Karabük Tanıtım Günleri" başladı
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.