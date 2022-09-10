Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla öldürülen kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi

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KARABÜK (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 9 Eylül'de yıkanan halının balkona asılması nedeniyle çıkan kavgada kiracısı tarafından silahla öldürülen kişi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Muhammed Ali Ebik'in (24) cenazesi, Eskipazar'a bağlı Boncuklar köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ebik'in cenazesi, öğle vakti Eskipazar İlçe Müftüsü Celalettin Taşdelen'in kıldırdığı namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Ebik'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'taki bir dairede kiracı olarak oturan R.K, üst katındaki balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı ev sahibi Muhammed Ali ve babası Adem Ebik'e silahla ateş açmış, Muhammed Ali Ebik olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli R.K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

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