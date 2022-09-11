Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, iddiaya göre, televizyonun patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Evden dumanların yükselmesi üzerine, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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