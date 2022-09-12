Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde bulunan Bağessan Sanayi Sitesinde çalışan Afgan uyruklu M.A.H. (29), F. A. (29) ve K.A.A. (17), işten çıktıkları sırada 2 kişinin saldırısına uğradı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi, cep telefonu ile polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu olduklarını belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te kümeste yakalanan tilki karnı doyurulup doğaya salındı
YEREL HABERLER Karabük'te kümeste yakalanan tilki karnı doyurulup ...
Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak
YEREL HABERLER İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi ...
İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi Avrupa şampiyonu olmak
YEREL HABERLER İşitme engelli milli badmintoncu Hale Nur'un hedefi ...
Karabük'te cipin çarptığı kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te cipin çarptığı kişi yaralandı
Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali"
YEREL HABERLER Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali"
Karabük'te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için mezuniyet programı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te ilk ve ortaöğretimi bitiren 22 kadın için ...
Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Öz'den yeni eğitim yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Öz'den yeni ...
Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası dağıttı
YEREL HABERLER Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası ...
Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri ...
Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla öldürülen kişinin cenazesi Karabük'te defnedildi
YEREL HABERLER Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla ...
Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Sambo Erkek Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi
Karabük'te 136 okulda onarım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Karabük'te 136 okulda onarım çalışmaları tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.