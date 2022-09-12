Karabük'te bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde bulunan Bağessan Sanayi Sitesinde çalışan Afgan uyruklu M.A.H. (29), F. A. (29) ve K.A.A. (17), işten çıktıkları sırada 2 kişinin saldırısına uğradı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi, cep telefonu ile polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu olduklarını belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.













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