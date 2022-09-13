Karabük'te "Kadın El Emeği Festivali" sona erdi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Kadın El Emeği Festivali" sona erdi.

Kapalı pazar alanında yapılan festivalde kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri 3 gün boyunca alıcılarıyla buluştu.

Festivalin son gününde Dijital Medya Sunumu, Hayal Çömlek Atölyesi, Oyun Köyü Çocuk Etkinlikleri, Dijital Medya Workshop programları ile Safran Ekspres konseri düzenlendi.

Belediye Başkanı Elif Köse, kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, kadınlar için projeler üretmeye, onların yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Festivalle kadınların evlerinde ürettiklerini satmalarını, aile bütçesine katkı sağlamalarını ve uzman kişilerden işin püf noktalarını öğrenmelerini istediklerini belirten Köse, "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık ve onlarla başarılı işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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