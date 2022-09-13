Karabük ve Ürdün Zarqa Üniversiteleri arasında akademik iş birliği

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Ürdün Zarqa Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Ürdün Zarqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nidal Al-Ramahi ve beraberindeki heyet, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Polat, 500 civarında Ürdünlü öğrencinin üniversitelerinde eğitim aldığını kaydetti.



Üniversiteleri hakkında bilgi veren Al-Ramahi de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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