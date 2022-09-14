Karabük'te iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında birisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kadı köyüne giden Onur Sancar (24) yönetimindeki 78 BE 181 plakalı otomobil, Şıhlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Arif Yılmaz'ın (44) kullandığı 78 AAT 277 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki Ozan (22), Ramazan (54) ve Eylül Sancar (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde ise henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motosiklet, karşı yönden gelen ambulansa çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

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