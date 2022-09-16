Karabük'te dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.Ç. (62) idaresindeki 37 SF 742 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'ndeki kavşakta, İ.K'nin (59) kullandığı 78 M 0187 plakalı dolmuş ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, dolmuş sürücüsü İ.K. ile otomobildeki G.Ç. yaralandı. Otomobilin ön koltuğundaki G.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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