Karabük'te bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Mahalle Dağdelen Sokak'ta husumetli oldukları belirtilen E.E.E. ve F.A. karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.A. bıçakla E.E.E'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kavgaya karışan ve yumruk darbeleriyle yaralanan T. G. ve Y.G. de tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, F.A. ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle B.A, M.F.M. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Yaralı E.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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