Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bostancılar köyü Kızılcalar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgenin kuru otlarla kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ormana ve evlere yakın bölgede çıkan yangın, yerleşim birimlerine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğünü ifade ederek, "Anız ve otların kuruduğu bu dönemde bir kıvılcım büyük bir felakete dönüşebilir. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları, olası bir yangını derhal 112 ihbar hattına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

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