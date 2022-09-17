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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üretim alanı artırılan safranda 35 kilogram verim bekleniyor

AA

Üretim alanı artırılan safranda 35 kilogram verim bekleniyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranda 35 kilogram ürün hedefleniyor.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 30 çiftçi tarafından üretiliyor.

Safranbolu ile özdeşleşen ve ağustosta ekimi yapılan, 2009'da coğrafi işareti de alınan bitkinin hasadı başladı.

Hasadı kasım ayına kadar devam edecek bitkinin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Mor ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safrandan, bu yıl ekim alanının 64 dekardan 79 dekara çıkmasıyla geçen sene 25 kilogram elde edilen ürün miktarının 35 kilograma yükselmesi bekleniyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

- "Yaptığımız projelerle üretimi çeşitli köylere yaydık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safranın Safranbolu ilçesine ismini veren özel bir bitki olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır safran üzerine emek verdiklerini ve projeler ürettiklerini belirten Ayvalık, "Safran, Davutobası köyünde sadece 3 çiftçimiz tarafından yetiştirilen bir üründü. Yaptığımız projelerle üretimi çeşitli köylere yaydık. Safranı 2009 yılında coğrafi işaretle taçlandırdık. Coğrafi işaretin alınması safranın korunması ve bugünlere gelmesi için önemli." diye konuştu.

Ayvalık, safranın ilçede 30 çiftçi tarafından üretildiğini, bazı kişilerin de 50-100 metrekare alanlarda hobi amaçlı safran yetiştirdiğini aktararak, "Toplam 79 dekar alanda safran üretimi yapıyoruz. Son 2 yıldır verimli üretim sezonu geçirdik. Bu sene dengeli bir yağış rejimi olursa 30-35 kilogram arasında ürün alacağımızı düşünüyoruz. Safranın gramı bu sene 100 liradan alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Safran üretiminde 5 yıl içinde çok daha farklı yerlere gelineceğini anlatan Ayvalık, "Geçen sene 64 dekar alanda safran üretimi yaptık. Bu sene üretim alanımız 15 dekar arttı. Dekar başına ortalama 400-500 gram ürün alıyoruz." dedi.

Ayvalık, özellikle hasat döneminde çok sayıda turistin safran tarlalarını görmeye geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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