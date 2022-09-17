Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma, düzensiz göç ve uyum alanında yapılan çalışmalar hakkında Vali Gürel ile katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, kurul üyelerinin kendi kurumlarını ilgilendiren konularda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.

Toplantıya, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

- Vali Gürel Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret ederek, esnafın Ahilik Haftasını kutladı.

Gürel, ziyaret ettiği firmalarda, yetkililerden çalışmları hakkında bilgi aldı.



Ziyarette, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, KOSGEB Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Karabük Koordinatörü Sakin Eren, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, Öğlebeli Mahallesi muhtarı Mustafa Akyürek ve Öğlebeli Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Recep Başaran da yer aldı.

- Vali Gürel'e 19 Eylül Gaziler Günü ziyareti

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nihat Kılıç ve dernek üyelerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sezgin Küçüktepe'nin eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürel, devletin her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti.

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