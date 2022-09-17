Karabük'ten 5 futbolcu GMG Kastamonuspor Kulübü akademisine transfer oldu

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KARABÜK (AA) - Futbolda Özkaynak Projesi kapsamında eğitim alan 5 futbolcu, GMG Kastamonuspor Kulübü akademisine transfer oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle proje kapsamında ücretsiz eğitim alan Enes Özdal, Berk Eren, Abdullah Ünal, Yusuf Bozkurt ve Berkay Eren'in GMG Kastamonuspor Kulübü akademisine transfer olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaklaşık 3 yıldır futbolda altyapı noktasında önemli planlamalar yaptıklarını belirterek, "Bugün bunun meyvelerini topluyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu çocuklar inşallah gelecekte büyük kulüplerde A takımı ve milli takıma ulaşacak kapasiteye gelecekler. Sporcularımızı, onları destekleyen ailelerini ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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