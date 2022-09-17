İHA Karabük Bölge Müdürü Erdem'in acı günü

KARABÜK (AA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in 38 yaşında vefat eden kız kardeşi Yasemin Erdem'in cenazesi defnedildi.
Erdem'in cenazesi, Yenice merkez Yeşil Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Yasemin Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.