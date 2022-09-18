MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Söğüt'ün cenazesi defnedildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - MHP Eskipazar Belediye Meclis Üyesi Merve Ulu Söğüt, toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 31 yaşında hayatını kaybeden Söğüt'ün cenazesi, Eskipazar ilçe merkezindeki Yusuf Bey Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Söğüt'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Boncuklar köyü Pelitçik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Söğüt'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, MHP İl Başkanı Adem Kar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.