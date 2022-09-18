Karabük'te çıkan örtü yangınında 2 dekar alan hasar gördü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Bulak köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 dekar alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları da zarar gördü.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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