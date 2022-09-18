Karabük'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur" ve "Bisiklet Medeniyettir" yazılı dövizler astı.

Renkli kıyafetler giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun 2013'te İzmir'de başladığını söyledi.

Turun bu yıl yaklaşık 200 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı yapıldığını belirten Eraslan, bisikletin karbon emisyonunun en az olduğu ulaşım araçlarından biri olduğunu ifade etti.

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