Karabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşlı kişiyi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Hamzalar köyünde dün, evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan B.K'ye (23) 12 bin 700 lira ile 3 bin 500 dolar verdikten sonra dolandırıldığını anlayan 81 yaşındaki D.G, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine hızla çalışma başlatan Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı köyden çıkamadan gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cebinde ve ayakkabı keçesinin içerisinde D.G'den aldığı paralar bulundu.

Ekipler, Başpınar köyünde de 2 Nisan'da benzer dolandırıcılık olayı yaşanması üzerine mağdur M.K'yi (66) teşhis için karakola çağırdı. Bu olayı da söz konusu kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.