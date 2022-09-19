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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Bade (68) idaresindeki 78 BC 742 plakalı traktör, Çukurören köyü Tepe Mahallesi Cevizdere mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Bade'nin cenazesi, Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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