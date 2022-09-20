"Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi" projesi hayata geçiriliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanmasına odaklanan "Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi" projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, KBÜ'nün koordinatörlüğünde, Gazi Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen, Avusturya ile Almanya'dan da katılımın sağlandığı ve Türkiye’de "ilk olma" özelliğini taşıdığı belirtilen projenin toplantısının, Gazi Üniversitesi Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, mesleki eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler ve sağlık kurumları arasında uluslararası iş birliği geliştirilerek, yenilik transferinin sürekliliğinin sağlanması, ortak kurumların mesleki eğitim kalitesi geliştirmesi ile dijital eğitim altyapısının güçlendirmesi, sanal gerçeklik teknolojisinin mesleki eğitime entegrasyonunun sağlanması ve paydaş kurumların tercih edilebilirliğinin artırılması hedeflenen projenin 24 ay süreceği ifade edildi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.