Üniversite öğrenimi gördüğü Karabük'te vefat eden Çadlı öğrencinin cenazesi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çadlı öğrencinin cenazesi defnedildi.

Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alhadj Oumar Alio, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üniversite yönetimi tarafından hastaneden alınan Alio'nun cenazesi KBÜ Camisi'ne getirildi.

Alio'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.