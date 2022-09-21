Karabük'te Saitler köyüne yapılacak caminin temeli atıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Saitler köyüne yapılacak caminin temeli törenle atıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, protokol konuşmaları gerçekleştirildi.



Caminin temeli, İl Müftüsü Ercan Aksu'nun duasının ardından atıldı.

Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı.



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