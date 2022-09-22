KBÜ ile Avrupa ülkeleri arasında yürütülen "Dijital Anaokulu" projesi başlatıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) önderliğinde Erasmus+ Stratejik ortaklık projeleri kapsamında yürütülen Avrupa Birliği (AB) Projesi olan Dijital Anaokulu (Digital Pre-School) isimli projenin başlangıç toplantısı yapıldı.

Toplantı için Letonya, Slovenya ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen anaokulu öğretmenleri ve proje ortakları, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından yapılan ve KBÜ'den yetkililerinden katılım sağlanan toplantıda, çalışmalarla ilgili ortakların görev ve sorumlulukları belirlendi.

Toplantıda, oyun ve hikayelerle çocukların öz güvenlerini desteklenmesi, mutlu birer birey olmalarına katkı sağlanması hedeflenerek, proje süresi boyunca konuyla ilgili hikaye ve bir oyun planlanarak uygulanma aşamasından bahsedildi.

Okul öncesi öğrencilerin, 50 farklı kategoride renkler, sayılar, teknoloji, gibi konuları oyunlar oynayarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Anaokulu öğretmenlerin hazırladığı senaryoları projedeki ortak mühendisler üç boyutlu oyuna çevrilecek.

Rektör Polat, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgi çağında dijital teknolojilerin eğitimde kullanılmasının önemine vurgu yaparak, geleneksel eğitim anlayışının dışında yeni öğrenme ortamları çocuklara faydalı olacağını belirtti.

Heyet, daha sonra KBÜ kampüsü içinde bulunan Demir Çocuk Anaokulunu ziyaret etti.

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