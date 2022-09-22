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Malezyalı akademisyenlerden KBÜ'yü ziyaret

AA

Malezyalı akademisyenlerden KBÜ'yü ziyaret

KARABÜK (AA) - Malezya'dan 22 kişilik akademik heyet, Karabük Üniversitesine (KBÜ) akademik iş birliği amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından karşılanan heyet, üniversitede incelemelerde bulundu.

Akademik iş birlikleri kapsamında özellikle projelerin konu olduğu toplantıda konuşan Polat, "Daha önce Malezya'da bulundum, şimdi sizleri burada görmek güzel, bazılarınızı zaten tanıyorum. Anlatılan projelere ve akademik iş birliklerine elimizden gelen desteği vereceğimizi bilin." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ile diğer ilgililer yer aldı.

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