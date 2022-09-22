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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclis üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül ile Derebaşı köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Sözen, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Sözen, "Güçlü makine parkımız ve deneyimli ekiplerimizin başarılı çalışmaları neticesinde köy yollarımızın standardını her geçen gün artırıyoruz. Derebaşı köyümüzde devam eden asfalt çalışmalarında 3,8 kilometrelik bölümü tamamladık. En kısa sürede çalışmalarımızı nihayete erdirerek konforlu ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

- "Kardeş Payı Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi hastalara kıyafet yardımı yapıldı

Türk Kızılay Karabük Şubesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan "Kardeş Payı Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi hastalara kıyafet yardımı yapıldı.

Hastane başhekimi Nihat Yılmaz'ı ziyaret eden Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Cemalettin Yavaşcı, yaptığı açıklamada, hastaneye acil giriş yapan ve ameliyata alınması gereken ihtiyaç sahibi hastaların özellikle eşofman veya pijama takımı gibi kıyafetlere, terlik, bez gibi malzemelere gereksinim duyduğunu belirtti.

Hastanede yatan veya gözetim altında tutulan çocukların da oyuncak ihtiyacı olduğunu kaydeden Yavaşcı, "Bu ihtiyaçların teminine eski başkanımız Özcan Büyükgenç zamanında başlanmıştı. Projemiz 4 yıldır olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi hastalarımızın ihtiyaçlarını Türk Kızılay Karabük İl Merkezi olarak karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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