Kadın Boks Milli Takımı'na seçilen Eda Yenilmez, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Kadın Boks Milli Takımı sporcusu Eda Yenilmez (28), Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve 81 kiloda mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi amaçlıyor.

Boksla 10 yıldır ilgilenen Yenilmez, bu yıl seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takım kadrosuna girdi.

Ay-yıldızlı formayla çıkacağı ilk uluslararası müsabaka olan Avrupa Şampiyonası'na Karabük'te hazırlanan Eda Yenilmez, antrenörü Baykan Arslan eşliğinde günde çift idman yaparak güç depoluyor.

Yenilmez, 25 Eylül-9 Ekim tarihlerinde İrlanda Milli Takımı ile Kastamonu'da gerçekleştirilecek ortak kampa da katılacak.





- "Şampiyon olarak dönmek istiyorum"





Eda Yenilmez, AA muhabirine, yoğun tempoda Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Çok çalıştığını ve bu anı çok beklediğini anlatan Yenilmez, "Hocalarım çok yardımcı oldu. Sabah akşam antrenman yaptık. Zorlu süreçlerden geçtik. Tabii ki tek hedefimiz orada İstiklal Marşı'mızı gururla okuyabilmek. Bunun için çok çalıştım ve yapacağımı da düşünüyorum. İnşallah her şey iyi giderse şampiyon olarak dönmek istiyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörleri ile takım antrenörü Baykan Arslan'a çok şey borçlu olduğunu dile getiren Yenilmez, "Milli takım antrenörlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için özel olan ve 10 yıldır beni yetiştiren Baykan Arslan hocama da çok teşekkür ediyorum. İkimizin de en çok istediği şeye inşallah bu yıl kavuşacağız. Birbirimize bakarak ve ağlayarak İstiklal Marşı'mızı okumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilmez, Avrupa Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlara hazırlanacağını sözlerine ekledi.





- Arslan: "İddialı bir takımız"





Milli takım antrenörü Baykan Arslan, Eda Yenilmez'in bu yıl ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını belirtti.

Sporcunun Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Arslan, "Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sporcuların performansı da son derece iyi. Dünya şampiyonu olmuş bir takımın fertleriyiz. Bu da bizi gururlandırıyor. İddialı bir takımız, dünya şampiyonu olarak Karadağ'a gidiyoruz. Eda'nın da orada Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Orada birlikte ağlaya ağlaya İstiklal Marşı'mızı okuyacağız inşallah." açıklamasında bulundu.





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