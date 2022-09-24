Safranbolu'da kurutulan elmalar çocukların beslenme çantasına konulacak

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurutulan yaklaşık 360 kilogram elma, çocukların beslenme çantasına konulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygulama ve üretim biriminde üretilen elmalar, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezine (SAKEM) getirilerek kurutulmaya başlandı.

Alınan kesme aparatı ve kurutma makinesi ile deneme işlemlerini yürüten personel, 360 kilogram elmayı kurutacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, elma kurusunun sosyal yardıma ihtiyacı olan kişilerin çocuklarına "Derman" ekibi tarafından ulaştırılacağını bildirdi.

Elma kurularının çocukların beslenme çantalarına konulacağını belirten Köse, "Seramızda üretim yapmaya devam ediyoruz. Burada ürettiğimiz sebzelerin bir kısmını sosyal tesisimizde, bir kısmını da SAKEM'de hazırlanan aceze yemeklerinde kullanıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda anlamında bu şekilde destek olurken, elmalarımızla da çocuklara vitamin takviyesi yapmak istedik." ifadelerini kullandı.



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