Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü sezon açılışı gerçekleştirildi

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KARABÜK (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, sezon açılışını gerçekleştirdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, kulübün engelli bireylerin sosyalleşmesi adına çok önemli işlev yaptığını söyledi.

Takımın Karabük'ü Türkiye'de temsil ettiğini aktaran Gürel, "Takım geçen sene Süper Lig'e çıkamadı ama bu sene çıkacaklarına eminim. Engelli kardeşlerimizin toplum içine çıkması ve spor yapması konusunda cesaretlendiren bir takım. Sporcuların başarılarıyla mutlu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gürel, spor kulüplerinin maddi olarak desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Kulüplerin seyirci desteğine de ihtiyacı var. Salonların dolmasını arzu ediyoruz. Şehirdeki bu mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Herkesi burada görmek arzusundayız." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da engelli bireylerin spor yapmasının kendileri ve aileleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kulüp Başkanı Ziya Yalçın ise bu sezon "Hedef Süper Lig" parolasıyla yola çıktıklarını dile getirerek, tüm taraftarları maçlara beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı oyuncusu Bilal Mert Taşoğlu, Vali Gürel'e Türk bayrağı hediye etti.

Etkinlikte, Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri semazen gösterisi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar da müzik dinletisi sundu.

Gösteri maçıyla sona eren etkinliğe, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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