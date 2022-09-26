İş adamı Çebi, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

KARABÜK (AA) - İş adamı Adnan Çebi, ekim ayında yapılacak Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Çebi, kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ekimde yapılacak KTSO seçimlerinin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kendi meslek grubundan başkanlığa aday olduğunu aktaran Çebi, "Üyelerimizin teveccühüyle grubumuzdan çıktığım takdirde, Allah nasip eder meclis üyelerimiz de uygun görürse Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adayım. Ticaret ve sanayinin Karabük'te gelişmesi için en küçük işletme ile en büyük işletme arasında farklılık görmeden hizmet edeceğimizi bildirmek isterim. Şimdiden tüm üyelerimize destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Başkan seçilmesi halinde yapacağı projelerden bahseden Çebi, şunları kaydetti:

"Filyos Limanı ile ilgili devam eden projelerimiz var, onların devamını getireceğiz. Kardemir'in ve haddecilerin bazı sorunları var, onlarla ilgili görüşmeler yapacağız. Karabük sadece Kardemir'den ve haddecilerden ibaret değil. Burada küçük esnafımız da var. Onların da çok değişik sorunları var. Karabük'ümüz devamlı göç alıyor. Onlarla ilgili neler yapabiliriz, onlara bakacağız."

Çebi, bir gazetecinin "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 'Yönetimde genç kadınları göz önünde bulundurun.' çağrısını yerine getirecek misiniz?" sorusuna, "Ekibimizi görüyorsunuz, Begüm Hanım kendi dalında iyi işler başaran hem mimar hem iş insanı. Biz ekibimizi zaten öyle oluşturuyoruz. Meclis adayı olan arkadaşlarımızın hepsi genç, dinamik, geçen dönemden de hepsi tecrübeli. Hepsi de kendi dalında iyi iş insanları." cevabını verdi.



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