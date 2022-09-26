Safranbolu'da Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön cepheleri yenilenecek

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön cephelerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, İmar ve Şehircilik Müdürü Başak Dökmeci ve cephe yenilemeyi yapacak olan firma yetkilileri, Kaya Erdem Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Köse, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teknik desteğiyle yapılacak çalışmalarda dükkanların alüminyum doğramalarının yenileneceğini, tabelaların zemin aydınlatmalı olacağını, kolonlarının taş kaplanacağını ve bu çalışmanın tamamlanmasının ardından dükkan ve dairelerde sıva mineral boya işlemlerinin yapılacağını bildirdi.

Çalışmadaki amaçlarının kötü görüntüyü ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Köse, "Özellikle bu caddemiz en çok ziyaret alan Tarihi Çarşı bölgesine giden misafirlerimizin geçtiği ve Safranbolu'da ilk gördüğü yer. Buradan başlayarak ilçemizi çok daha güzel görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz." bilgisini verdi.

Köse, Safranbolu'nun bir turizm kenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizi güzelleştirmek, çok daha temiz görünümlü kent yapmak durumundayız. O nedenle ivedilikle çalışmalarımızı başlatmak istiyoruz. Bununla birlikte cephe yenileme çalışmalarımız Kaya Erdem Caddesi'nin ardından Sadri Artunç Caddesi ile devam edecek. Bu vesileyle toplantıya katılan ve gerçekleştirilecek olan projede bizimle iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden değerli esnafımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Burada amacımız ortak. Hepimizin isteği çok daha yaşanılır ve daha güzel bir Safranbolu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.